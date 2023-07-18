暑期旅遊旺季來臨，外交部領務局局長何震寰今天表示，截至今年上半年申請護照件數達190萬本，已較疫情前全年申請件數還多，預估申請護照爆量情況還會持續一段時間，建議有申請需求者多利用上網預約、戶政事務所「一站式」服務等管道，以節省排隊等候時間。

外交部今天舉行例行記者會，對於近日各護照申辦場地人潮爆量情況，何震寰表示，去年10月美國疫情逐漸趨緩，國人出國需求大增，從去年10月國慶之後護照申請爆量，民眾申辦護照絡繹不絕，外交部領事事務局、以及各地辦事處受理國人護照申請案都出現暴增情況。

他說，今年從1月到6月這半年以來，受理護照申請案數達到190萬本，單日申請量曾超過2萬本，以疫情前的民國108年為例，當時一年核發護照大約是170萬本，也就是說，今年上半年申請件數就已經遠遠超過疫情前全年的護照申請件數。

這使得領務局跟外交部各辦事處面臨前所未的護照超量收件壓力，何震寰指出，為解決申辦護照暴量情況，領務局還有外交部各辦事處、基於為民服務的理念，持續採取多項優化措施，主要是擴大場地，增加人員還有設備，著手增加受理的櫃檯以增加能量，並提供民眾適當的休息場所。

此外，他說，領務局也大幅增加每天上網預約的名額，目前網路預約時間已增加到60天，亦即在兩個月內都可以上網預約，另外在中央辦公大樓北棟戶外場地也搭建帳篷作為休息區，民眾只要在公告時間內抽到申辦號碼牌，當天一定會順序完成遞件，不會有下班後無法完成遞件情況。

他以今年4、5月護照申辦高峰期間為例，就曾經有好幾位外交部同仁加班到半夜12點，以受理民眾遞件申請，準時交付護照，協助民眾順利出國。

何震寰估計這種護照申辦量大情況，可能還會再持續一段時間，建議民眾多多利用網路預約申辦，只要預約成功，大約20分鐘左右就可以完成遞件申請，另外，也可以多利用戶政事務所「一站式」申辦服務或是委託旅行社代辦。

另外，正值暑假出國旺季，他也呼籲出國民眾，在出國前購買海外旅遊平安保險，並加入領務局line官方網站，隨時注意旅外安全資訊並且進行出國登錄，以減少出國旅遊可能面臨的風險。