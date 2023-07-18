近期傳出，美國有意升高制裁大陸晶片業的力道，此舉讓多家美國晶片商跳腳，周一輝達、英特爾及高通等晶片商高層，與包括國務卿布林肯在內的白宮官員會面，聯合反對美國加強對大陸的出口管制措施。

綜合外媒報導，除了布林肯之外，商務部部長雷蒙多（Gina Raimondo）、白宮經濟委員會主席布蘭納德（Lael Brainard）及國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）也都與美國晶片業者會面。

報導提到，晶片商主要是向政府高層喊話，「如果切斷與大陸這個最大市場的關係，會傷害公司開發技術的能力，最終影響美國的領先地位。」此外，雙方也針對晶片補助法案的撥款進行討論，希望能加快速度。

美國半導體產業協會（SIA）周一也強調，範圍太廣、模糊，甚至只是單方面的出口管制，有損害美國半導體產業競爭力的疑慮，同時打亂供應鏈，為市場帶來重大的不確定性，甚至也會激化大陸報復。

國務院發言人則透露，布林肯結束大陸行之後，想透過會談分享他對產業和供應鏈議題的看法，同時也可以聽取業者如何看待供應鏈議題，以及如何在大陸經營業務的想法。

事實上，輝達與英特爾為了守住大陸市場，紛紛提供繞過制裁範圍的客製晶片給大陸廠商，然而此舉也被批評造成制裁破口。