「新北市身心障礙運動嘉年華」8月19日登場，20日起開放報名。（新北市體育處提供）

「新北市身心障礙運動嘉年華」8月19日將於板樹體育館舉辦，除了羽球、飛盤、地板滾球、地板冰壺、輪椅擊劍、身障壘球、射箭等運動體驗之外，今年更加入了最新的科技元素，推出虛實整合的AR實境獨木舟及AR實境自行車（手搖車）體驗，7月20日中午12時起開放報名。

新北市體育處表示，「新北市身心障礙運動嘉年華」今年新增AR獨木舟體驗，具有趣味性、運動性及安全性，民眾可以不弄濕身體，就能享受急流泛舟的樂趣。互動對戰模式除了可以挑戰自我外，在競爭的情境中，也能增進運動的樂趣與實際運動表現，設備具有安全性，是身障運動的新選擇，讓身障運動推廣產生更多的可能。

體驗活動在室內涼爽舒適的運動環境下進行，有多元豐富的各項運動體驗，包含AR實境獨木舟、AR實境自行車、羽球、飛盤、地板滾球、擊劍、地板冰壺、壘球、射箭，有助於身障朋友找到自己的運動興趣。

成功線上報名的朋友，當天完成報到即贈送紀念品，完成6項以上運動體驗（關主蓋章）再送過關禮。中午時間提供餐盒，歡迎身障朋友踴躍參加。報名連結https://reurl.cc/RzDNKe。更多活動資訊請持續關注「新北運動聚點」及「新北市輪椅夢公園」粉絲專頁最新訊息。