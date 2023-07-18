總統府公布，副總統賴清德將於八月中旬出訪參加巴拉圭總統就職典禮時過境美國，卻未公布過境地點，國民黨立委陳以信今質疑，此舉並不尋常，他認為應是雙方仍未談妥過境地點，或賴清德提出的地點不被美方同意。華府盛傳賴清德希望在華府臨近的阿靈頓過境，但此舉恐將引發美中關係強烈震盪，這可能也是美方不答應的原因。

陳以信表示，他擔任總統府發言人時了解出訪規畫流程，總統或副總統出訪中南美洲時過境美國都是重點，出訪專案記者會都會公布美國過境地點，而過境地點也代表美國對此行的規格待遇。

陳以信說，自己曾陪同前總統馬英九過境波士頓，並回到其母校哈佛大學演講，那是歷任總統過境美國最高潮。而1995年前總統李登輝返回母校康乃爾大學，今年四月蔡英文總統過境美東紐約，卻未藉機返回母校康乃爾座談，就被外界解讀為美方希望低調以免破壞美中關係。

陳以信指出，現今賴清德過境美國地點卻沒下文，可能就是雙方仍未談妥地點，也可能是賴清德提出過境地點美方並不同意。他上周訪美就聽到華府盛傳，賴清德方提出希望能到華府旁邊的阿靈頓過境，因為那是最接近華府，但又不真是華府哥倫比亞特區的地方。不過此舉恐會引起北京強烈外交反彈，美方勢必擔憂可能導致11月拜習再會生變。他認為這點可能是美方始終不能答應的原因所在。

陳以信指出，賴清德若非以副總統身分參選總統，何能藉由參加巴拉圭總統就職大打個人競選秀？而今天賴清德如要挾副總統參選優勢，又要辯稱自己要和其他參選人應享相同參訪地點，「時而是副總統，時而只是總統參選人之一」，是標準的「得了便宜又賣乖」，等於把個人選舉利益放在台美與美中關係利益之上。

陳以信痛批，賴清德外交操作自私自利，不該把個人選舉利益，放在台美與美中關係利益之上，否則就反證賴清德就算當選總統，必將成為美中間最不穩定負面因素，將為台海和平穩定投下最大變數。