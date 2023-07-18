吳坦晉自2016年起以珍惜水源為出發點，陸續設計出多款外型驚豔、符合人體工學又實用的水龍頭。（吳坦晉提供／張毓翎台南傳真）

吳坦晉說，與各行各業接觸後，意識到設計只是產品的一環，終極目標應是改善人們的生活。（吳坦晉提供／張毓翎台南傳真）

來自台南、37歲的設計工程師吳坦晉，自2016年起以珍惜水源為出發點，陸續設計出多款外型驚豔、符合人體工學又實用的水龍頭，陸續拿下德國IF設計獎、紅點設計獎、美國IDEA傑出工業設計銀獎、台灣精品獎、美國芝加哥設計獎、金點設計獎等12座獎項，新作品今年再度榮獲德國IF設計獎，迎來人生中第13座獎項，也讓台灣設計量能再度閃耀國際。

吳坦晉從小就對畫圖及設計有興趣，國、高中就讀北區民德國中、新營區興國高中的美術班，大學畢業後擔任結構工程師，2014年則轉投入水五金產業，歷經種種歷練，他整合美術班基礎、大學所習設計專業，研發新型水龍頭並投入國際競賽，於2016年開始嶄露頭角。

2020年吳坦晉自己跳出來創業，他說，與各行各業接觸後，意識到設計只是產品的一環，終極目標應是改善人們的生活，除持續在設計中尋找突破點，並整合台灣優秀產業資源，將構思的設計實際轉化為產品，以設計力爭取訂單。

從美術班啟蒙到設計產品獲獎，吳坦晉說，設計過程中難免會遇到瓶頸或撞牆期，此時他會與同樣是設計師的太太討論，跳脫框架以不同視角去看，常會有意外之喜，疲憊時則透過露營等全家活動來調劑，讓緊繃的神經得以釋放。

對於未來產業大環境，吳坦晉認為，台灣業界要轉型擺脫代工，需經營自我品牌，除實作外也須學習，他目前攻讀中興大學EMBA，希望將設計導入商業思維，才能創造更高價值。