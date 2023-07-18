郭水義表示，中華電ADR成功在NYSE掛牌上市，其包三大意義與價值，首先，中華電ADR釋股成功是中華電民營化工程的關鍵里程碑；再者，中華電由國營事業成功轉型為民營企業，是台灣電信產業自由化的最重要關鍵里程碑；最後，即是台灣電信產業自由化，中華電繼續以台灣龍頭電信業者，協助全民升級、百業升級及助力政府治理，是台灣經濟發展與轉型升級的重要推手。

郭水義進一步表示，透過ADR釋股過程，讓中華電轉型蛻變成為國際優質大型企業。美國紐約證券交易所是全球最大的資本市場，同時也是國際上最嚴謹而且最有秩序、公司治理標準要求最高的市場。ADR掛牌上市的過程，如同進行最高規格的體質檢查過程，讓中華電得以轉型蛻變，為了吸引國際機構投資人踴躍認購中華電ADR，中華電團隊必須擘劃宏觀及前瞻性的未來目標。

郭水義強調，對中華電未來的展望，重申將以「四四三」的經營使命、共同價值觀及願景為框架。為達成中華電的經營使命，將「以公司四個ABC的豐富資產/資源（客戶夥伴資產、科技平台資產、基礎網路資產、優質人才資產），打造客戶信賴的數位生態系統，賦能個人及家庭客戶、政府及企業客戶、國際客戶及策略夥伴，持續不斷創新，為客戶、策略夥伴、股東以及員工創造價值。

郭水義也為中華電設定三大願景，期許中華電成為以永續發展為基礎的國際標竿企業，並成為數位生態系統賦能者的領導品牌，以及成為遠遠超越兆元市值的頂尖科技企業集團，為中華電打造下一座成長大山。