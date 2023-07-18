經典影集《小查與寇弟》是許多人的童年回憶，其中雙胞胎哥哥「小查」迪倫史普洛茲（Dylan Sprouse）今年3月才傳出向交往5年的「維密超模」芭芭拉帕爾文（Barbara Palvin）求婚成功，小倆口再傳出已在女方家鄉匈牙利低調完成婚禮，現場只邀請親友，並由「寇弟」寇爾史普洛茲（Cole Spouse）擔任伴郎。

迪倫史普洛茲和「維密超模」芭芭拉帕爾文被匈牙利媒體《Bors Online》爆出，小倆口在匈牙利布達佩斯國會大廈外的教堂舉辦婚禮，芭芭拉帕爾文頂著包頭、身穿緊身胸衣式婚紗，造型典雅，而「小查」迪倫史普洛茲則穿經典的黑西裝、白襯衫和黑色領帶，伴郎則由「寇弟」寇爾史普洛茲擔任。不過這場婚禮是藏了一段時間才曝光，小倆口也有共識「人生大事」不用特別高調。

雙胞胎迪倫和寇爾因演出影集《小查與寇弟的頂級生活》、《小查與寇弟的頂級遊輪生活》，讓兄弟從小就成為家喻戶曉的明星，芭芭拉帕爾文則是來自匈牙利的超模。兩人會來電，全是迪倫透過IG傳訊息向芭芭拉，但對方隔了6個月後才回應。

兩人正式擦出愛火後，也不吝嗇在網上曬合照放閃，2019年3月芭芭拉成為維秘天使時，迪倫也親自到場站台，隨著小倆口好消息曝光，也讓外界又驚又喜。