民進黨新北市議員林秉宥日前在美國與專門介紹槍枝、射擊實驗的YouTuber「山姆小叔Gun&Fun」合作拍片，測試國軍抗彈板功能，結果被多發子彈當場擊穿，引起各界討論。國防部為此除了召開記者會說明外，更將在明（19）日舉辦實彈鑑測，展現國軍裝備品質。

林秉宥日前赴美與「山姆小叔Gun&Fun」共同測試國軍抗彈板功能，儘可能還原類似於解放軍使用的子彈與武器，結果多發子彈將抗彈板打出大片凹陷，甚至直接將抗彈板擊穿，引起各界討論。

國防部表示，雖然不能很武斷地說國軍抗彈板一定可以抵擋解放軍武器，但若依照科學數據做計算，應足以保護我官兵的人身安全，並強調國軍所有的幹部也都是3級抗彈板的使用者，能夠體會官兵對於抗彈板性能的關切，未來也將隨科技進步不斷研改。

此外，國軍明日上午將於宜蘭大福兵試場舉行「3級抗彈板實彈鑑測」活動，以實際行動為國軍裝備的品質及性能背書。