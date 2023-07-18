中央氣象局今(18)日表示，持續3年的反聖嬰事件在今年春季畫上句點，隨著赤道東太平洋海溫明顯地回升，今年秋季可能形成一次聖嬰事件，且強度不弱，聖嬰將使台灣冬雨及隔年春雨增多，冬季至隔年的春天偏暖，隔年夏季偏熱，明年非常有可能發生比今年更熱的極端高溫事件。

氣象局表示，一般來說聖嬰事件從夏季開始發展，秋冬達到最強，隔年的春季至夏季會減弱，但過去也有2014至2016年維持2年的紀錄。當聖嬰現象發展成熟，菲律賓東方海面易生成反氣旋環流，使台灣冬季降雨及隔年春雨增多；溫度方面，冬季至隔年的春天偏暖，隔年夏季偏熱。

氣象局指出，由於太平洋為全球最大的海洋，對全球氣溫有很大的影響，在過去的歷史紀錄裡，當聖嬰事件發展過後，全球平均溫度偏高，例如在2014年至2015年強聖嬰過後，2016年即為全球最暖的1年；而今年夏季才剛開始，在赤道太平洋海溫發展尚未達到聖嬰事件的標準下，全球溫度就已創新高，今年6月全球溫度打破過去歷史紀錄，成為有紀錄以來最熱的6月份。

氣象局說，全球暖化的影響已不容小覷，若再與聖嬰的影響疊加，將會使極端高溫出現的機率增加，除了2023年現階段的高溫，仍須密切關注接下來聖嬰事件的發展，當聖嬰發展趨於成熟後，2024年非常有可能發生比今年更熱的極端高溫事件。