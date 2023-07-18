3年前就讀新北市某國小5年級學童，在校方因攀爬女兒牆旁的課桌椅，因為重心不穩而從5樓墜落到1樓受傷，家長提告請求國家賠償，台灣高等法院駁回上訴，認定校方對於女兒牆的管理上確有欠缺，須負一半責任，判決賠償60萬多元確定。

家長提告主張，國小在2013年6月1日在校內大樓5樓女兒牆上方施作欄杆補牆面高度的不足，卻在女兒牆旁邊擺放課桌椅，成為可以攀爬的水平橫條，使增高欄杆形同虛設，校方顯對女兒牆之管理有欠缺。

學童稱，自己在2020年3月31日一時好奇攀爬女兒牆旁的課桌椅，因重心不穩而從5樓墜落到1樓，因此受有創傷性氣胸、未明示側性前臂閉鎖性骨折、腰薦椎和骨盆未明示部位閉鎖性骨折、左側肋骨閉鎖性骨折、腎臟挫傷等傷害，請求校方賠償60萬3944元。

台灣高等法院維持一審判決，認為校方在校內大樓5樓女兒牆旁擺放課桌椅，成為學生可以攀爬之水平橫條，導致圍牆高度不足，依建築技術規則建築設計施工編第38條規定，應認校方對於女兒牆的管理上確有欠缺。

高院指出，學童確實因攀爬女兒牆旁的課桌椅，因為重心不穩而從5樓墜落到1樓受傷，受有120萬7887元的損害（含醫藥費、交通費、看護費等），審酌損害發生的原因，以及兩造過失的情形，認為兩造應負擔的過失比例各為50％，判決校方應賠償60萬3944元，全案確定。