每個星座個性不同，《搜狐網》運勢專欄點名獅子座、處女座及巨蟹座既強勢，脾氣又差，不過運氣總是非常好，事事順心；其中第1名的獅子座敏感又暴躁，不過在工作上善於表現，時常有不錯的成績。

▍第1名：獅子座

獅子座自尊心很強，害怕聽到他人的質疑，經常做一些活受罪的事情，只是為了掩飾脆弱的一面；他們相當敏感又暴躁，醋勁也很大，和獅子交往得有心理準備，很多時候都必須聽從他們的。獅子善於表現，也相當有架勢，因此工作中常有不錯的收穫。

▍第2名：處女座

處女座不喜歡和人爭執，不過若有人做了傷害他們的事，他們絕不會悶不吭聲，搞清楚事情來龍去脈後就會極力對抗。處女座和一般人不同，對於金錢較不在意，認為錢太多會打亂原本的生活，突如其來變有錢甚至會讓他們束手無策。

▍第3名：巨蟹座

巨蟹座善解人意，不過踏入戀愛容易迷失自我，以對方為中心，尤其巨蟹男相當愛家，能給對方很大的安全感。他們內心較敏感，時常曲解他人的意思，導致工作上產生誤會；與人發生爭執時應多溝通，就算意見不被採納也別太在意。

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