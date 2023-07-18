日本通貨膨脹率在去年10月衝上40年來最高點，加上日圓持續疲軟，導致許多前往日本掏金的越南勞工大舉出走。根據越南媒體報導，許多越南人把目光轉向歐洲和澳洲，這兩個地區受到缺工影響，政府積極向海外招手，以放寬工作簽證限制、調整薪資的方式吸引人才，有仲介公司收到的申請案件甚至是去年的5倍，儼然成為移工的新契機。

根據《越南快訊》16日報導，德國政府預測，國內缺工數將在2035年達到7百萬人，急需引進海外人才，30歲的越南涂先生於是決定試試看。他過去2年待在日本工作，但受到日幣貶值影響，他的薪資大幅縮水，便跟著許多移工一起離開了。回到越南後，他毫不遲疑，馬上開始學習德文並通過B1語言檢定考試，接著申請到3年職訓簽證。根據仲介公司表示，去年只有大約20名越南人申請德國簽證，今年已增加到100人。

涂先生說，跟日本相比，德國保護勞工不會超時工作，「我在日本每天工作11至12小時，在這裡（德國）每週工作5天、每天8小時，」因此他可以安排自己的時間，甚至在休息日到其他餐館兼差，賺取額外的收入。

澳洲是另一個因疫情而造成大量缺工的國家，如今隨著國境解封，澳洲政府重新開放打工度假簽證，並縮短簽證的申請時間，從一年減少至數月甚至數週，將每年人數上限放寬為1500人。高薪則是另一個誘因，在疫情爆發前，澳洲工人的平均時薪為27澳幣（約新台幣570元），疫情高峰期升至55澳幣（約新台幣1162元），部分越南移工的月薪因此高達每月1萬澳幣（相當於新台幣21萬元）。

現年24歲的Tien Thanh說，抵達澳洲後，他第一個月賺進2.4千萬越南盾（約新台幣3.1萬），隨著工作漸漸上手，現在他一個月能存下7千萬越南盾（約新台幣9.1萬）。按照這個速度，他估計能在半年內償還家人為送他去澳洲而借的3億越南盾，並在3年後存到足夠的錢，在越南買一間自己的房子。

透過在海外工作獲得經驗與磨練，也是一大優勢。「就算我沒有取得永久居留權，我還是可以回到越南，憑著我在這裡（德國）獲得的經驗和知識，找一份好工作，」涂先生表示。但也由於海外打工風氣興盛，越南同胞受騙事件頻傳，過來人警告必須小心以對。