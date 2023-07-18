台北市長蔣萬安5日率交通局長謝銘鴻等人至新加坡出訪，參訪Silver Zone（樂齡安全區）、有蓋走廊等設施。（劉彥宜攝）

台北市長蔣萬安5日率交通局長謝銘鴻等人至新加坡出訪，謝銘鴻分享，此行的心得之一便是參訪Silver Zone（樂齡安全區），新加坡於高齡者多或高齡者事故好發的區域，以彎曲、窄小的道路或圓環設計，促使車輛減速，營造友善長者的行人空間，未來也將在北市找一處區域試辦，但地點和執行方式都還要再評估。

謝銘鴻指出，新加坡於高齡者多或高齡者事故好發的區域設置Silver Zone（樂齡安全區），以彎曲、窄小的道路或圓環設計促使車輛減速，減少事故發生率，同時縮短長者過馬路時間，且違規罰則較一般道路高。

他說，台灣的道路傳統上以車為本位思考，要求又直又寬，但為因應高齡化社會，未來會和里長溝通，尋找一區作為Silver Zone的示範區，考慮以減速丘、減速點或執法等方式，促使車輛減速。然北市多住商混合，商家會有卸貨需求，不宜將道路縮小，因此找到高齡者多的適合區域和執行方式都還要再評估。

謝銘鴻分享，新加坡於社區到場站包含公車、捷運等，都設有「有蓋走廊」，未來預計將達到150公里長度，屋頂更放太陽能設施，可遮陽遮雨，營造友善步道，促成大眾運輸使用率更高。功能與台灣的騎樓有些相似，但機車退出騎樓還要再努力。

他表示，新加坡自行車道預計於2030年達到700公里，北市目前含河濱自行車道則為512.9公里，未來會增加至593公里。新加坡相對地理條件優渥，利用既有綠地空間作為自行車道，但台灣與新加坡精神上一致。

謝銘鴻分析，新加坡實施擁車證和壅塞費的措施，擁車證需要用標的，標到後才可以購車，且擁車證有效期限10年，目前最高一張擁車證12萬新加坡幣。此外，車輛進入市區必須繳納壅塞費，價格浮動，堵塞愈嚴重費率愈高。以台灣短期內文化和社會條件，雖然無法執行，但以數量控管汽機車，確實可以達到大眾運輸率的提升。