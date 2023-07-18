Let’s Café PLUS「涼日饗宴」夏季新菜單，首推「冰球氣泡凍飲」，訴求解暑又好拍。（全家提供／朱世凱台北傳真）

Let’s Café PLUS夏季新品也包含咖啡品項，「經典藝妓冰滴咖啡」、「肯亞祈安布郡滴淬咖啡」帶給舌尖輕奢新體驗。（全家提供／朱世凱台北傳真）

全家便利商店去年進軍咖啡廳市場，開出咖啡品牌體驗店「Let’s Café PLUS」，質感裝潢很受上班族喜愛。近期因應夏季推出新菜單，以「涼日饗宴」為主題推出可頌沙拉早午餐組合、厚片土司系列、雪酪特調咖啡、冰球氣泡凍飲等12項特色餐飲，提供顧客豐富選擇外，也以精緻外觀吸引年輕人上門打咖，成為社群上的吸睛據點。

Let’s Café PLUS即日起換上夏季新菜單，首推「冰球氣泡凍飲」(180元／杯)，包含「洛神梅果」及「橙柚百香」兩口味，不只注入氣泡水讓酸甜果茶增添清爽感，底部還添加店內人氣唐寧茶「琥珀焦糖博士茶」製成的茶凍，上方更飄浮著果茶冰球，整體呈現夢幻漸層色系，口感多層次外也訴求高顏值好打卡。

另一款夏日推薦新品「橙柚百香雪酪特調」(220元／杯)，則使用「宏都拉斯義式濃縮」搭「橙柚百香飲」及「芒果百香雪酪」，三樣單品可依個人喜好自由添加，不論是喜愛咖啡味濃一點、果茶香多一點，或是來點創意將雪酪冰棒沾上咖啡飲直接享用，都能品嘗到三者的獨特風味，每一口都感受到熱帶果香在口中四溢。

此外，本次新推出的「經典藝妓」、「肯亞祈安布郡」咖啡亦是咖啡品飲者不可錯過的品項。經典藝妓冰滴咖啡(280元)使用雲林古坑青山坪藝妓咖啡豆特別調配製成，完美配比可同時品嘗到經典豆的醇厚香氣與百香果、鳳梨等熱帶水果的清爽口感，搭配咖啡冰球，標榜每口都香醇美味。肯亞祈安布郡滴淬咖啡(180元)口感帶有茂谷柑、番茄與甘蔗香氣，酸值明亮活潑、層次分明。

同時品牌將活力沙拉延伸至早午餐商組，推出「里肌可頌沙拉組合」及「嫩雞可頌沙拉組合」，分別以燒烤里肌肉、嫩雞胸肉搭配份量適中的新鮮蔬菜和外酥內軟的可頌麵包，還吃得到大武山牧場雞蛋，每份售價220元，搭配任一飲品皆可折30元。除了匠心三明治以外，現也多了厚片土司新品「元氣水煮蛋厚片」、「元氣蛋沙拉厚片」，選用具有Clean Label潔淨標章認證的全家匠土司「厚切醇乳香土司」，烘烤後搭配奶油塊及大武山牧場水煮蛋或雞蛋沙拉，，早餐時段7點至10點30分點用任一組合搭配經典美式，可享早安套餐價99元，加價20元可升級搭配經典拿鐵或伯爵濃醇鮮奶茶。

歡慶新品上市，即起至26日於早餐時段購買厚片土司加經典美式套餐組合，可享89元特價優惠。接近午餐時段想來點重口味輕食，還可選擇「番茄佐墨西哥辣乳酪」厚片土司，香濃的辣味雙色乾酪配上墨西哥辣椒，口味香辣帶勁，每份售價109元。

而咖啡廳不可少的甜點系列亦有新品可嚐，Let’s Café PLUS夏季新品「蒙布朗芋泥千層蛋糕」及「可可千層蛋糕」將於19日起開賣，每個售價90元，搭配咖啡等全品項飲品皆可折30元，最低只要150元就可享受美味的下午茶時光。