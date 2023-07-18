蔡英文總統今天表示，過去三年來，威權政權正試圖侵蝕我們的民主制度，並破壞人權。臺灣一直面對來自海峽對岸日益升高的威脅，這一切都是為了製造疑慮，並讓人民對我們一直以來努力爭取的民主生活方式喪失信心。她呼籲民主國家必須團結一致，進一步制訂最佳策略以對抗威權勢力。

蔡英文今天上午出席「臺灣民主基金會二十週年國際會議」開幕典禮，並接受美國國家民主基金會會長威爾遜頒贈總統「民主服務勳章」。

她以英文致詞表示，今天不僅是慶祝，也是我們反思民主的過去、現在及未來的適當時機。20世紀是民主的世紀。在蘇聯解體和柏林圍牆倒塌後，全球經歷了「第三波民主化浪潮」。從東歐至亞洲到拉丁美洲，人民重視民主和人權相關的價值。

她說，類似的發展也發生在臺灣。臺灣人民奮鬥數十年，才實現了我們今日享有的民主。我們的民主轉型並不容易，也並非沒有血汗及淚水，許多前輩在追求民主的過程中承受苦難，甚至犧牲生命。現在，臺灣的民主不只是團結人民的基本價值，也是我們身分認同的一部分，以及因應重大挑戰的重要資產。

蔡英文指出，就在我們今天齊聚的同時，民主國家和以規則為基礎的國際秩序正面臨自冷戰以來最大的挑戰。過去三年來，COVID-19疫情重創全球健康和經濟。在我們致力修復這個可怕的全球事件所造成的衝擊時，我們發現威權政權正試圖侵蝕我們的民主制度，並破壞人權。

她說，臺灣人民對於這樣的侵擾再熟悉不過。臺灣一直面對來自海峽對岸日益升高的威脅，從軍事恫嚇、經濟脅迫、網路攻擊、到錯假訊息攻勢。這一切都是為了製造疑慮，並讓人民對我們一直以來努力爭取的民主生活方式喪失信心。

但是即使面對持續不斷的威脅，蔡英文強調，臺灣人民從未迴避威權主義的挑戰。相反地，臺灣人民迎頭面對挑戰，我們每天對抗試圖破壞民主的勢力。臺灣人民準備好分享我們堅韌的故事，也願意向國際夥伴學習經驗。

蔡英文表示，早在2017年，美國國家民主基金會在發布的一份重要報告中首次提出「銳實力」這個名詞。該報告指出，威權政體運用「銳實力」和其他操控手段，利用我們自由開放的社會來推廣其敘事方法，削弱我們的民主體制。

若要因應這項挑戰，她呼籲民主國家必須團結一致，以對抗威權政權用來削弱我們制度的手段。我們更要攜手合作，提升韌性並捍衛我們的價值觀。透過共同合作瞭解銳實力，我們可以進一步制訂最佳策略以對抗威權勢力，我們也要繼續強化民主國家聯盟，維護國際社會的利益。「我希望今天的活動，再次提醒我們在這條路上繼續向前行的重要性」。