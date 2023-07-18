聯合國旗下的世界糧食計劃署（WFP）今天宣布大幅削減海地的緊急糧食供給，恐導致本月會有近10萬民眾因此失去援助，高層官員稱此舉「令人心碎」。

法新社報導，世界糧食計劃署表示進入年中後，他們在海地的應對計畫僅獲16%的資金，這次減少的緊急糧食供給量相較6月會少25%。

世界糧食計劃署加勒比海地區負責人鮑爾 （Jean-Martin Bauer）說：「這一波資金刪減來的真不是時候，海地人正面臨多重人道主義危機，他們的生活與生命因暴力、安全無保障、經濟動盪及氣候衝擊顛覆。」

但他說除非立即獲得資金，否則「下一次毀滅性刪減預算的可能性無法排除」。

今年1到6月，世界糧食計劃署為約150萬人提供糧食或現金援助，包括為45萬名孩童提供學校午餐，但午餐計畫目前面臨被大幅刪減的風險。

世界糧食計劃署說：「如不挹注資金，孩子暑假結束、重返課堂後，當中會有近半無法享有學校餐食。」

世界糧食計劃署估計，到今年年底他們在海地的作業尚需1.21億美元。

聯合國秘書長發言人杜雅里克（tephane Dujarric）說：「這令人心碎。海地是個多災多難的國家，且似乎已遭人遺忘。」

根據聯合國的說法，海地近一半人口、約520萬人需依賴某種形式的人道救援，其中含300萬名兒童。

當地脆弱的情勢又因嚴酷政治危機而雪上加霜，包含政府因不敵武裝團體而失去對國土掌控。（實習編譯：鍾侑芸/核稿：陳亦偉）