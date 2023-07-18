義大利新移民家庭黃明森及黃怡晴夫婦，以輕鬆方式介紹許多不為人知的義大利的美食歷史、人文景觀、風俗特色。（士林區公所提供）

當士林老宅遇上異國文化，北市士林區公所舉辦2023士林國際文化節系列活動「義大利不思議—我眼中的故鄉與台灣」講座，士林區公所表示，除了探訪重生後的郭琇琮故居，也透過新移民和台人旅外的生活分享，來場文化交流盛宴。

郭琇琮故居隱身於士林夜市旁巷弄中，經巧手改造後從廢墟變身為異國料理餐廳，在現任經理人解說下，參與民眾不僅瞭解故居重生的故事，還探索這座老宅的歷史痕跡，如日治時期的馬賽克和磨石子地板，各式造型的窗戶和多元的門窗玻璃樣式，感受老宅獨特氣質。

士林區公所表示，講師為來自義大利新移民家庭的黃明森（Tommy）和黃怡晴夫婦，他們介紹許多不為人知的義大利文化，現居士林的他們還分享倆人從初識到相戀過程，因文化背景及思維差異而引發的趣事，讓台下民眾哈哈大笑。

不少民眾也分享，講師的幽默風趣讓他們感受到義大利的熱情和友好，在分享過程中，最令人印象深刻的是義大利手勢，就算面對不同文化，透過共同手勢語言，人們也能溝通。

士林區長洪進達表示，士林擁有友邦駐台大使館、美國學校、歐洲學校和台北日僑學校，散發濃厚異國氛圍，透過導覽和講座分享，希望讓民眾深入瞭解士林的歷史建築和義大利文化，感受士林老宅與異國文化碰撞的魅力。