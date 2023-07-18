新豐垃圾掩埋場16日晚發生沼氣引發火警案，新竹縣消防局出動超過140名的警、義消灌救及處理殘火到18日上午，消防局長陳中振指在西北側、北側及東側悶燒有些許明火，預計今晚全面完成清除，縣長楊文科要求環保局徹底檢討，利用現代科技做好事先預防工作。

陳中振18日在主管會報中說明新豐垃圾掩埋場火警處理情形，指現場堆置垃圾有4到6層樓，在深層悶燒面積較廣，殘火必須搭配挖土機開挖、水線支援處理殘火

16日及17日均有4到5台挖土機及佈水線同步進行射水降溫，以求盡速殘火處理、避免悶燒，到18日上午垃圾場西北側、北側及東側有些許明火，大量白煙向西北側擴散，現場煙霧瀰漫，消防員均配戴空氣呼吸器面罩及氣瓶確保安全，預計今晚完成殘火處理。

環保局長朱振群表示，新豐掩埋場近3年發生15次火警，環保署北區環境督察大隊17日也到場勘查，也以開口合約請挖土機廠商翻挖，讓消防員盡快排除悶燒。

楊文科說，在新竹縣焚化爐未興建完成前，垃圾堆置是不得已的手段，每到夏天沼氣就會自燃引起火災，環保局雖設有監測器和消防水線，但監測器位置是否適當？距離是否配合風向？才能即時感受溫度升高，發揮預防作用。

「預防要更徹底！」楊文科要求環保局徹底檢討，研擬使用現代科技預防災害，掩埋場監測器路線要及時監測溫度、沼氣，結合消防水線工程、降低自燃現象。