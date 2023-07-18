紅襪好手「國防部長」張育成18日擔任先發游擊手打第九棒，雖然4打數無安打，但有貢獻1分打點，助隊以7比0完封運動家。紅襪全場敲出10支安打，先發打線至少都有安打或打點進帳，捕手康納王（Connor Wong）3安3打點表現最佳，

首局上「紅鬍子」騰納（Justin Turner）高飛犧牲打得分，第2局康納王安打再添分。運動家投手布萊克本（Paul Blackburn）第5局展現投手丘前的美技，當場接殺了杜蘭（Jarren Duran）的平飛強襲球。

紅襪第6局打出大局，騰納二壘打開路，吉田正尚安打送他上三壘，杜瓦（Adam Duvall）高飛犧牲打得分。後面攻佔滿壘，康納王適時二壘打清回兩分，張育成此時打成三壘方向內滾，運動家只能選擇傳一壘封殺，放阿洛尤（Christian Arroyo）回本壘得分，張育成進帳本季第12個打點。9局上康納王安打開路，張育成小飛球出局，紅襪以保送再攻上滿壘，騰納內滾追加1分。

此戰贏得輕鬆愉快，紅襪先發打線9人打滿全場，沒有做出任何防守微調和換人。中繼投手派維塔（Nick Pivetta）6局狂飆13K摘得勝投，運動家全場僅1支安打。紅襪51勝44負，正試圖在美聯東區擺脫墊底，把宿敵洋基打下去。運動家吞下聯盟最多的第71敗。