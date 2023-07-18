技專校院招生委員會聯合會今天公布「112學年四技二專甄選入學招生」分發錄取結果，完成登記就讀志願序者計有2萬6508人，經就讀志願序統一分發錄取者計2萬5375人，分發錄取率為95.7％。其中，錄取人數最多的3個學群分別是商管、餐旅及設計。

聯合會說，112學年四技二專甄選入學招生，分為一般組及青年儲蓄帳戶組分別招生，有122校2907個系科組學程提供招生名額4萬3037名（含青年儲蓄帳戶組），共計4萬4420人完成第一階段報名，每名考生至多可申請6個校系科（組）學程。

經過第一階段篩選，計有3萬8950人獲得第二階段報名資格，完成第二階段報名(含學習歷程備審資料網路上傳作業)者，計2萬9263人。

第二階段各校指定項目甄試後，具備正備取生資格可登記就讀志願序者計2萬8132人，完成登記就讀志願序者計有2萬6508人，經就讀志願序統一分發錄取者計25375人，分發錄取率為95.7％。錄取人數最多的前3招生群（類），依序為商管群5372名、餐旅群3440名、設計群3179名。

技專校院招生委員會聯合會主任、北科大校長王錫福提醒，各錄取學校於各校網站公告報到方式及注意事項，獲分發之錄取生須自行至錄取學校網站查詢；分發錄取考生必須於7月20日起，依錄取學校規定時間及方式辦理報到；若未於規定期限內完成報到手續者，視同放棄錄取資格。

112學年度四技二專甄選入學招生獲分發之錄取生，如同時獲得112學年度四技二專技優甄審入學分發錄取資格者，須於7月19日12時前，向四技二專技優甄審入學招生分發錄取學校聲明放棄入學資格後，始可於甄選入學招生管道辦理報到。

相關訊息可至112學年度四技二專聯合甄選委員會網站查詢，若對本項入學招生有詢問之處，可洽技專校院招生委員會聯合會，電話：（02）2772-5333。