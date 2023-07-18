渣打維持中國大陸全年經濟增長5.4％，但下調第三、四季經濟增長預測，分別由5.5％和5.9％，下調至5.3％和5.6％，下半年整體溫和復甦，而消費信心疲弱，房地產市場低迷，及出口增長放緩均對中國經濟構成壓力。

渣打估計，受到負基期效應影響，7月起中國CPI將出現輕微通縮，短暫維持幾個月，直至年底平均CPI預計1％。PPI方面，則預計通縮在9月底前見底，但今年內難以走出通縮狀態，全年PPI平均收縮2％至3％。

該行認為，由於經濟成長及就業數據似乎仍符合官方目標，料政策制定者對推出政策刺激措施或保持相對克制的態度，估計人民銀行或會在今季及明年首季，下調存款準備金率，每次25基點，但今年餘下時間應不會再下調中期借貸便利(MLF)。

該行又預計，北京可能提升地方專項發債額度5000億元人民幣，以彌補土地銷售收入下降的缺口，並放鬆一、二線城市的房屋限購政策。此外，政策性銀行或加大放貸力度，維持基建投資平穩。本月底召開的中央政治局會議亦有望著力解決，拖累私營市場投資的結構性阻礙。