2023台灣醫療科技展三大主題包括：智慧醫療、精準醫療、全齡健康。規模上看2,500展位，包括醫院、科技業到生技業參展成長都超過120%，不僅醫學中心到齊，還有區域/地區醫院、專科醫院超過70多家醫療機構參與，呈現台灣頂尖醫療技術、臨床應用與創新驗證，提供國內外企業合作與採購商洽機會。

醫療為AI最具市場爆發力的應用！結合台灣醫療優勢，國內科技業包括緯創、廣達、華碩、佳世達、宏碁、英華達等早有布局，也將在年底展會展出最新運算平台和智慧醫療科技產品！看中台灣AI運算力及醫療能量，國際大廠Intel、Microsoft、NVIDIA、Oracle也擴大投入參展拓展台供應鏈合作，並積極物色AI醫療創新團隊合作。年底預計將可看到創新AI醫療晶片、AI賦能的高效診斷軟體、還有Ghat GPT的最新醫療應用！

台灣醫療科技展已成為亞太數位醫療採購指標，距離展出還有近半年，不少亞太大型醫院與集團、經銷代理商已先遣商貿代表，探詢包括數位醫療、精準檢測還有專科建置解決方案，都是熱門採購項目。