此前彭博社援引消息人士報導，為了清除監管障礙並順利在7月18日截止日前完成這筆規模達690億美元的重大交易，微軟和動視暴雪考慮放棄英國雲端遊戲業務的部分控制權。

CNBC則報導，微軟已經向英國監管機構提出小規模的資產分拆計畫，但沒有具體提到可能出售的資產。

英國競爭和市場管理局（CMA）在5月駁回這項併購案，但在美國法院做出有利於微軟的裁定後，該英國競爭監管機關隨即表示將考慮微軟針對市場競爭疑慮提出的解決方案，意味讓此案過關的可能性大增。

微軟收購動視暴雪的合約到期並不會因此就導致交易破局，因為該合約只是賦予兩造可以撤銷交易的權利。但消息人士表示，微軟正尋求展延合約，以確保動視暴雪不會引來其他潛在競購者覬覦或改變心意。

目前尚不清楚雙方正在談判的展延條件，以及動視暴雪是否會獲得更有利的條件。

消息人士表示，如果兩家公司到周二仍無法就合約展期達成協議，他們將繼續協商。

微軟和動視暴雪尚未回應媒體置評請求。