綠色和平組織（Greenpeace ）研究人員17日表示，因氣候變化而導致的罕見降雨，讓中國西北古代絲綢之路上的世界著名敦煌壁畫遭到「直接的威脅」，強調持續不斷的強降雨天氣導致洞窟遭雨水滲漏和濕度飆升，直接對已經受到過損壞的壁畫造成更多更大的傷害，就連著名的莫高窟壁畫也不能倖免，有些洞窟甚至發生垮塌。

隨著氣候變化對天氣和環境的影響越來越大，中國全國各地包括強降雨和洪澇災害在內的自然災害層出不窮。為了了解氣候變化對中國全國世界文化遺產的破壞狀況，中國政府相關部門正在對各地的文化遺址進行調查摸底。但綠色和平組織東亞部北京辦公室高級研究員李朝認為，等到相關部門的調查摸底工作結束，有一批文化遺產可能已經不復存在。

綠色和平組織的研究表明，甘肅省自2000年以來，降雨總量就一直在增加，但是降雨的天氣卻在減少。這就意味每一次降雨的都是大暴雨。同時甘肅省的平均氣溫也在上升，而且上升的速度超過全球的平均水準。

根據VOA美國之音引述綠色和平組織指出，由於甘肅省敦煌和張掖地區出現的極端降雨天氣，對聯合國教科文組織確認的世界文化遺產敦煌壁畫等，早在西元4世紀就已出現的珍貴文物構成嚴重的風險。李朝說「濕度飆升、暴雨引發的山洪以及洞窟的塌陷已經在發生」。

此外，甘肅也恐不是中國唯一世界文化遺址遭遇風險的省份。在通常降雨量很低的山西省，強降雨天氣也對許多古建築物造成了傷害。總部位於北京、中國最早的環保社會組織之一自然之友上月表示，同為中國全國重點文物保護單位的太原市晉祠與距離太原市不遠的天龍山石窟，在遭遇強降雨天氣之後都已垮塌，山西省其他一些古塔等遺址也因連續暴雨天氣而受到損壞。