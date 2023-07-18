台灣積極推動英語教育，但一名網友分享自身經驗直呼，台灣人的英語是不是偏弱，因為他曾在某重要會議上聽到一位國立大學的教授誤將「cancel（取消）」說成「cancer（癌症）」，被調侃後還惱羞成怒，也曾遇過獸醫錯用英文文法，被糾正了還嗆說英文可溝通就好，引起網友熱烈討論。

一名網友近日在PTT上發文詢問，台灣人的英文是不是偏弱，他曾聽過一個獸醫跟廠商說「Are you remember……?」事後他詢問對方說「不是應該用Do you嗎？」結果獸醫聽了竟然惱羞成怒，直呼英文可以溝通就好，不要玩這些文字遊戲。

原PO表示，他也曾經在一個重要會議上，聽到一個國立大學的教授說，他要把他的行程「cancer（癌症）」掉，結果被周遭的人調侃說，這樣是不是要去醫院，因為正確說法應該是「cancel（取消）」掉才對，結果那個教授聽到以後也是惱羞成怒。

貼文引起網友討論，兩派人戰成一團，有些人認為語言是用來溝通的，反正彼此之間能懂就好，幹嘛非得要一直扯文法或是單字；但也有人認為，語言需要不斷學習，大家都會犯錯，但錯了以後得要學著改，而不是擺爛說，反正外國人也可以聽懂。