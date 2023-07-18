勞資爭議案件層出不窮，去年高雄市勞工局受理勞資爭議共3347件，平均每日就有近10件，其中以工資及給付資遣費爭議為主，合計就超過6成5，行業別以批發及零售業占22.89％最多，今年上半年度仍是以工資爭議為最大宗。

根據統計，去年高雄市受理勞資爭議案件共有3347件，爭議人數4277人，其中以男性占逾5成5居多。依照勞資爭議案件性質來看，多屬權利事項，爭議類別以工資爭議1568件，占46.85％最多，給付資遣費爭議633件，占18.91％為次之，兩者占比合計超過6成5，顯示勞資爭議以工資及給付資遣費爭議為主。

勞資爭議案件行業別以批發及零售業占22.89％最多，支援服務業占12.58％次之，接續是製造業、住宿及餐飲業。勞資關係科科長許文瓊提到，由於受到疫情的影響，電商崛起，另外還有微型、小型規模的零售店，勞資爭議也隨之增多。至於今年上半年度，勞工局透露，仍是以積欠工資爭議為最大宗。

另外，勞資爭議調解人數則從2019年起陸續下降，勞工局說，透過不斷向事業單位進行法令宣導奏效，只要資方遵守法令，就會減少勞資糾紛發生，看得出多方面宣導展現成效。