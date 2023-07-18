安倍遺孀安倍昭惠今（18）日前往致意安倍銅像，談起安倍兩度拭淚。（柯宗緯攝）

日本前首相安倍晉三逝世後，高雄市鳳山區的紅毛港保安堂打造、豎立真人比例的紀念銅像，供民眾追思留念。安倍遺孀安倍昭惠今（18）日前往獻花致意。（柯宗緯攝）

日本前首相安倍晉三逝世後，高雄市鳳山區的紅毛港保安堂打造、豎立真人比例的紀念銅像，供民眾追思留念。安倍遺孀安倍昭惠今（18）日前往獻花致意。（柯宗緯攝）

台日政界、民間今陪同安倍遺孀安倍昭惠今（18）日前往保安堂，向安倍銅像致意。（柯宗緯攝）

台日政界、民間今陪同安倍遺孀安倍昭惠今（18）日前往保安堂，向安倍銅像致意。（柯宗緯攝）

日本前首相安倍晉三逝世後，高雄市鳳山區的紅毛港保安堂打造、豎立真人比例的紀念銅像，供民眾追思留念。安倍遺孀安倍昭惠今（18）日前往致意，談起安倍數度拭淚，她說先生生前計畫等疫情結束後來台，但可惜無法實現，這次只有她一個人來，但相信先生的靈魂也和她一起來。

今安倍夫人到保安堂向安倍銅像獻花及追憶，監察院長陳菊、高雄市長陳其邁、高市議長康裕成、前國策顧問金美齡、立委許智傑、賴瑞隆、李昆澤、邱志偉、趙天麟及高市議員等人依序獻花致意，另有日本外賓、台日民眾等逾200人到場，警方也出動4、50名警力維護秩序。

安倍昭惠一入座，看見安倍銅像就忍不住拭淚、神色哀戚，她致詞時表示，先生生前就非常喜愛台灣，已計畫等疫情結束就要來台，但很可惜計畫沒辦法實現，很遺憾的這次只有她一個人來到這裡，「但相信先生的靈魂也和我一起來到這裡」。

安倍昭惠指出，在安倍前首相國葬前，非常感謝台灣豎立這個銅像，在驚訝之時也感到非常高興，非常感謝台灣如此感念安倍前首相，在此豎立銅像是一件非常有意義的事情，保安堂長久以來一直祭拜高田艦長及船艦上140多名船員，她身為一個日本人在此再次對台灣各位表達感謝。

安倍昭惠提到，在東日本大地震時，台灣比任何國家都還快支援日本，而透過這次訪談，再次深刻體會到台灣和日本是相通和友好的關係，雖然先生很不幸地已經過世，但他的靈魂今後也會和自己共同為日本和台灣而努力。

監察院長陳菊指出，對於安倍先生不幸離開，非常不捨及感嘆。台灣永遠不會忘記安倍先生在台灣面臨很多困難、衝擊的時候，他說過「台灣加油」、「台灣有事，就是日本有事」，表達他對台灣的支持，讓台灣不會孤單。她請安倍夫人節哀，若想念安倍先生的時候，也歡迎隨時回到台灣，台灣歡迎你。

高雄市長陳其邁指出，安倍前首相曾說過「台灣與日本有共同的基本價值，是重要的夥伴跟友人」，他對於台灣的友好跟善意開啟了台灣與日本有史以來最緊密的夥伴關係。

陳其邁強調，安倍一肩扛起了亞太區域維護開放自由民主的價值，率先提出自由開放的印太戰略，這超越過去地緣政治的架構，也獲得歐美民主盟友的響應，安倍更以行動具體支持台灣，讓台灣跟日本兩國在區域安全，成為命運共同體，共同促成東亞的和平與穩定。

陳其邁表示，我們會傳承安倍前首相遇到挫折永不放棄的精神，繼續為台日友好、印太地區的和平來努力。相信安倍前首相已經化為星辰在天上持續溫柔守護夫人，守護台灣與日本的珍貴羈絆。