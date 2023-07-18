每當提到護眼，許多人都會直接想到要補充葉黃素，其實不同症狀對應的營養素也不同。營養師黃楀軒就指出，若要預防老化黃斑部病變，應多補充葉黃素、蝦紅素；緩解眼睛乾澀、疲勞，則應補充花青素、維生素A。除此，她也分享日常護眼4招，包括按摩眼周穴道、關燈不用手機、熱敷眼睛及定時休息。

黃楀軒在臉書粉專「黃魚營養師 白袍日記」及個人網站撰文分享護眼知識。她表示，針對不同的眼睛症狀，對應的營養素也不同，若要預防老化黃斑部病變，應多補充葉黃素、蝦紅素；緩解眼睛乾澀、疲勞，則應補充花青素、維生素A，並一一進行說明：

1、葉黃素：保護眼睛黃斑部，避免藍光的傷害，食物來源如深綠色蔬菜、橘黃紅素的蔬果、橘黃色的根莖類及蛋黃。在營養品選擇上，黃楀軒表示，游離型或酯化型都是很好的選擇，持續穩定補充才是關鍵。

2、蝦紅素：能幫助眼睛清除自由基、放鬆，黃楀軒指出，相較葉黃素需長期性累積，蝦紅素屬於快速型的保健，食物來源如蝦、鮭魚及海藻。

3、花青素：能有效緩解眼睛乾澀、疲勞，存在各種紫色系蔬果類中，其中又以北歐野生藍莓、藍莓、葡萄籽萃取物的花青素含量最高。黃楀軒提到，花青素營養補充品，要吃到有效劑量才有效。

4、維生素A：維持粘膜正常功能，所以能幫助改善乾眼症，存在於綠色蔬菜、橘黃色系蔬果中及動物肝臟中，但黃楀軒提醒，備孕者必須留意攝取量。

除了上述4種營養素，黃楀軒也分享護眼4招，包括按摩眼周穴道，可放鬆雙眼，按摩前先熱敷，效果會更好；關燈不用手機，除減少增加黃斑部病變風險外，也避免手機藍光與亮光刺激大腦，影響睡眠；熱敷眼睛，可使用熱敷袋、眼罩，幫助血液循環，溫度40～50度間對眼睛最好；定時休息，每25～30分鐘，休息5～15分鐘，放鬆眼周肌肉，同時起身走動，活動身體。