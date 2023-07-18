一行8人登山隊伍攀登奇萊東稜路線，其中一名47歲鄭姓女隊員昨上午在磐石西峰一帶與領隊聯繫後便失聯迄今，花蓮縣消防局5名搜救隊員今天上午由直升機搭載抵達月形池與領隊會合，將討論搜救內容，盼能盡快找到鄭女下落。

8人登山隊攀登奇萊東稜，15日從奇萊登山口入山，預計20日從岳王亭離開，鄭女昨上午8時許與領隊通聯，並預計在月形池會合下撤，但直至晚間9時30分仍未見人影，趕緊通報花蓮縣消防局求援。

消防局獲報後隨即組成搜救小組，今天上午9時申請直升機，搭載5名隊員至月形池與領隊會合，待了解狀況後，將討論搜救內容，啟動搜找作業；空勤總隊原先預計透過空偵協尋鄭女，但因山區天候不佳，下放搜救人員後便離開。

消防局表示，據山下留守人表示，領隊昨天上午9時有和鄭女通話，當時透過衛星電話判斷其位置在磐石西峰，不過領隊考量鄭女體力問題，請她下撤到月形池會合，不過溝通過程中，鄭一度還想繼續前往磐石山，由於至晚間都無法聯繫到人因此報案。