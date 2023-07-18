一名男子某天晚上因看球賽吃了半桶的堅果，隔天嚴重腹脹，緊急就醫，住院2天後才出院，醫師表示，此因堅果屬於容易產氣、使人脹氣的食物，若短時間內吃太多，會讓人急遽不適。因此，民眾食用容易產氣的食物，如堅果、花椰菜、大蒜、甜玉米等，勿過量食用。

據統計，國人每年因消化道不適而就醫的人次高達470萬。基隆長庚醫院胃腸肝膽科醫師錢政弘在《下班經濟學》表示，有時民眾認為的腹痛其實是腹脹，腹脹主要有4大原因：腸道菌相失衡、吃易脹氣食物、消化不良、胃腸結構異常。

其中，易使人脹氣的食物，在生活中到處可見。錢政弘表示，主要有4類食物，人工甜味劑（例如糖醇）；水果類（蘋果、西瓜、芒果、柿子；果乾）；堅果類（腰果、開心果）；蔬菜類（花椰菜、高麗菜、韭菜、洋蔥、大蒜、蘑菇、甜玉米）。

他舉例，曾有一名患者在大賣場買了一大桶的綜合堅果，晚上邊看球賽邊吃堅果，當晚就吃了半罐，隔天嚴重腹脹、難以忍受而就醫，住院2天後，腹部的脹氣問題才消除。

錢政弘表示，上述易使人脹氣的食物，多半是相當健康的食物，但短時間吃太多、胃腸不及消化，空氣積聚體內過多下，會使得腸胃嚴重不適，因此仍需適量食用。