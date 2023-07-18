為因應今年初的雞蛋荒，農委會大手筆進口上億顆雞蛋，不過衛福部食藥署今日卻公布有5批來自土耳其的雞蛋，驗出國內禁用的抗生素硝基呋喃代謝物，使得總重量達12萬7260公斤的雞蛋得依規定退運或銷毀。

硝基呋喃代謝物是一種廣效性抗生素，雖然在國際癌症研究機構（IARC）中被列為Group3，也就是因欠缺證據而無法歸類為致癌物的等級，但在國內仍認為其致癌風險仍不可忽視，因此明文禁止使用，且不只我國，就連美國及歐盟也都公告禁用。

然而食藥署今日公布含有硝基呋喃代謝物的進口雞蛋，均為財團法人中央畜產會自土耳其ISIK YUMURTA公司所引進的產品，分別被驗出0.6～5.8ppb，不符合食品安全衛生管理法第15條有關「動物用藥殘留標準」規定。

食藥署副署長林金富表示，我國原先核准輸入的進口雞蛋僅有美國、澳洲、日本等3國，為因應年初國內缺蛋風波，農委會緊急申請巴西、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國、土耳其等6國專案輸入，期限至年底，針對這6國專案輸入的產品目前皆採逐批查驗，僅發現來自土耳其的這5批違規。

自今年1月1日至7月16日為止，邊境雞蛋輸入共報驗397批，其中共有334批產品接受檢驗，林金富指出不合格率僅1.5％，仍算是相當低的數字。

根據食藥署統計，農委會自土耳其進口的雞蛋總淨重達4624.99公噸，估計達7708萬顆，是今年輸入國內第二高的雞蛋出口國，若單就土耳其進口雞蛋的數量計算，不合格率為3.12％。

我國今年進口雞蛋數量最多的國家是巴西，總淨重達5007.27公噸，約8345萬顆，而巴西與土耳其同為專案輸入國家，必須接受逐批查驗，但至今仍未檢出任何不合格產品。

林金富說，過去從來沒有在進口雞蛋中驗到硝基呋喃代謝物，雖然農委會希望雞蛋專案輸入能維持到年底，不過隨著國內雞蛋供應量回穩，目前已沒有業者向食藥署申請報驗，且本次進口雞蛋的違規比例仍低，國人選購市面雞蛋時仍可放心。