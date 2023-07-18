美國繼去年10月對大陸祭出晶片出口禁令之後，傳出拜登政府考慮對大陸實施新一波晶片禁令，目標瞄準先進的人工智慧 （AI） 晶片，根據華爾街日報報導，美國半導體產業協會（SIA）警告，如果美國進一步限制對大陸銷售尖端晶片，將侵蝕美國競爭力與破壞供應鏈。

根據華爾街日報報導，拜登政府正在考慮一系列限制向大陸出售晶片的新措施，希望藉此破壞大陸利用AI進行駭客攻擊和武器開發的行為。與此同時，拜登政府在去年也通過《晶片法案》，將為新的美國晶片製造廠撥款390億美元。

SIA在一份書面聲明中指出，允許美國晶片業者繼續進入大陸市場非常重要，因為大陸是成熟製程半導體的最大商業市場。

SIA強調，美國的晶片限制令過於寬泛、模稜兩可，有時是單方面的，可能會削弱美國半導體產業的競爭力、擾亂供應鏈，造成重大的市場不確定性，並引發大陸持續升級的報復。該協會呼籲，拜登政府在實施更多限制之前應與業界磋商。

陸美晶片戰持續升級，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳先前接受金融時報專訪時表示，直指美國出口管制措施可能對該國科技產業造成「巨大損害」。他強調，如果失去大陸市場，美國科技業必須減少三分之一的產能，到時候「沒人需要美國的晶圓廠」，晶片將陷入供過於求。