針對民眾黨主席柯文哲指稱，兩岸問題未解，台灣無法加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），並稱台灣沒有準備好。外交部今天表示，我國的外交工作從來不是期待中國的善意，台灣完全符合CPTPP條件，也做好準備，呼籲成員國應盡快成立台灣入會的工作小組。

跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）16日於紐西蘭召開部長級會議，英國正式簽署加入，惟我方關注的新會員入會審查方式，未達成共識。柯文哲昨天接受媒體專訪表示，兩岸問題未解，台灣無法加入CPTPP，並稱若明天要簽台灣也沒有準備好，柯文哲也拋出加入區域全面經濟夥伴協定（RCEP）的說法。

外交部發言人劉永健今天在例行記者會中回應媒體詢問表示，CPTPP一向歡迎符合高標準的經濟體加入，新成員必須符合高標準且具有遵守貿易承諾的紀錄，台灣完全符合條件，也做好了準備。

他說，我們呼籲CPTPP成員國應依據申請國自身的條件，以及準備的情形個別處理申請案，盡快成立台灣入會的工作小組。

劉永健也強調，我國的外交工作，從來不是期待中國的善意，這也不是外交部拓展外交空間的態度，我國拓展外交空間從來不是坦途，中國的打壓與阻撓一直都在，但儘管如此，外交工作仍取得相當的進展。

他舉例，今年在台美關係、台日關係，以及台灣與歐盟國家，尤其是與中東歐國家關係方面都取得相當的進展，這些都是政府的努力成果，從來都不是中國施予善意，或是中國同意促成的。

此外，對於CPTPP在新會員入會審查方式，未達成共識。我駐紐西蘭代表歐江安表示，台灣已經做好準備、符合高標準，「無論建立何種機制，台灣有信心通過各種檢驗」。