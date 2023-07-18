36歲女星熊熊（卓毓彤）今(18日)宣布升格為人妻，中午她在Youtube頻道釋出和新婚老公首度同框所拍的影片，被問為何突然決定結婚？熊熊直言：「其實是我把他硬求回來的」，還被老公吐槽當時想復合該不會是分手後熊熊交往的新男友都很渣？她自己也大笑不否認，而熊熊老公也甜蜜笑說復合交往後，「一直都有」被逼婚的感覺。

熊熊稍早在影片中歡迎新婚老公入鏡，開心宣布兩人結婚，見尪一副心不甘情不願拍手的模樣，熊熊笑說：「希望大家不要被他的外表騙了，他其實很愛我」，還笑說自己講感覺很心酸，她揭露剛出道時就和對方交往，在一起3年、分手7年，如今已經結婚半年，還是特別挑日子在今年2月14日情人節登記結婚。

熊熊稍早宣布已經登記結婚。（圖／中時資料照片）

結婚了！憋了好久終於公開！被逼婚？熊熊與老公的愛情故事超展開 | 熊熊卓毓彤

熊熊坦言老公陪伴她歷經了人生最低潮，也就是妹妹離開的時候，當時身心狀態都不好，想用工作麻痺自己，又因為公司要求不能公開戀情，便索性決定分開，再次搭上線是因為工作的緣故，男方有個行銷專案想請教熊熊，因而重燃愛苗。

兩人重新在一起前，熊熊說已經兩年多沒談新感情，也不想認識新對象，一度還打算到國外借精生子，沒想到那個人突然變卦消失，後來老公剛好在這段時間突然跟她聯繫，讓熊熊覺得應該是命中註定，「這輩子非他不嫁」，並回憶過去交往期間，老公是一直以來對她最好的前任，每晚會幫她吹乾頭髮，熊熊求婚後本來預定要在她生日登記結婚，卻被老公打槍，後來才討論出共識在2月14日結婚。

至於公開的婚紗照，熊熊坦白說戒指、禮服、髮飾和車都是借來的，真正的婚戒當時還在日本。之後兩人玩起情侶快問快答，問到第一次開始交往日期，熊熊的先生答：「6月17日」，熊熊卻答不出來忘記，吐槽老公是很念舊的人，過去有用交往日期紀錄APP，分手後都沒刪，才會精準記得時間；至於復合日期，熊熊則答是10月24日，更透露兩人為了低調，男方IG還一直不追蹤她。

又問最喜歡彼此什麼部位？熊熊跟新婚尪都回答是對方的眼睛，讓熊熊自嘲性感宅男女神的地位蕩然無存，再問最喜歡對方的特點？熊熊老公說太太很善良，對朋友好，相處起來輕鬆。談到認定對方的時刻，熊熊則大讚老公的誠實和專一，讓她不需要查勤看對方手機，未來熊熊和老公計畫生兩、三個小孩，希望孩子有兄弟姊妹陪伴。