在7-11購買C＆C還可抽獨家聯名禮盒，一次將聯名拼色老帽、超細纖維毛巾等好禮帶回家。（黑松提供／朱世凱台北傳真）

可樂果x楓之谷M推出中元節期間限定跨界聯名，有機會拿虛寶外也能抽手機。（聯華食品提供／朱世凱台北傳真）

暑假到來，食品大廠各出奇招搶攻餐飲市場，除了推出創意新品外，也有抽購物金、iPhone 14 Pro好康，有望於疫後再創新的業績顛峰。

黑松C＆C以水果味加上清爽氣泡深受年輕人喜愛，今年延續「自己的假自己FUN」品牌主張，與服裝風格選貨品牌plain-me合作，打造一系列可愛吸睛的手繪圖TEE、PM旅行小包、刺繡短褲、老帽、玻璃手拿杯及旅行毛巾等潮流商品，20日起於全台plain-me門市及官網開賣。

除了在plain-me門市及官網可以買到這些百搭的聯名商品，C＆C也推出「C＆C潮玩衣波」活動，8月8日前購買PET500ml C＆C檸檬／葡萄氣泡飲並至黑松LINE官方帳號成功綁定或註冊會員，登錄活動瓶蓋序號立即送plain-me 200元折價金，還有機會抽中東京迪士尼雙人行、plain-me 5000元購物金及C＆C×plain-me聯名商品。登錄在7-11購買C＆C氣泡飲的發票還可抽獨家聯名禮盒。

聯華食品則搶先抓住中元普渡商機，讓經典零嘴可樂果、卡廸那與知名手遊《楓之谷M》攜手，共推10款特色聯名組合，包裝結合遊戲人氣角色設計，主打「楓好運、保平安」，箱箱都送虛寶卡，且張張有獎，還有機會獲得獨家聯名虛寶「餅乾好吃最對Way椅子」與周年道具「慶賀5周年騎寵」，讓玩家在遊戲裡也能化身吃貨大啖零食。

9月10日前凡購買可樂果或卡廸那全系列任一產品，加入LINE官方帳號並登錄發票，就有機會獲得iPhone 14 Pro，還可參加集點活動，兌換「楓之谷M-Q版周邊」。