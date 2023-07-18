寶桑國小海外青年英語服務營17日開訓。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

為增加孩子實際使用英語的機會及促進文化交流，台東縣寶桑國小今年申請教育部2023海外青年英語服務營，成為全縣第1個申請學校，校內共甄選32名學生參與，昨天與僑委會甄選的4位美國海外華裔青年志工相見歡，開啟為期2周的交流課程。

寶桑國小是台東縣內第1個申請教育部海外青年志工全英語夏令營的學校，學生報名踴躍，透過校內甄選幸運的32名學生參加這次難得的營隊。學生說，「期待可以學到比較口語化的英文，體驗不一樣的文化。」

家長表示，原先就計畫在暑假為孩子找全英語營隊，後來得知學校要辦理，非常開心，「謝謝老師的用心，要爭取這樣的資源非常不容易，雖然外縣市將台東視為偏鄉，但寶桑國小的資源不會輸給大城市。」

此次營隊共有4位就讀美國洛杉磯名校的海外青年，透過線上會議與校內老師討論，並進行1周的實體教育訓練，共同為此次營隊做好準備。

營隊的課程設計由寶桑國小英語教師團隊以聯合國永續發展目標SDGs （Sustainable Development Goals）核心價值多樣、包容、所有人為主，以全英文設計不同主題，課程內容包括多國文化，化學，藝術，文學電影，戶外運動，英語戲劇、音樂等。學生透過這些創意的主題融入英語學習，能夠實際運用英語能力，學習彼此合作善待他人關懷地球的精神。

校長李倩鈺表示，為了申辦這次的海外青年英語夏令營，學校團隊做了很多前置工作，除了課程設計貼近學生的生活經驗，也用心安排海外青年志工住宿及生活協助，希望除了學生能實際在生活中運用英語，也希望透過這次的活動，讓海外青年志工們能體驗台東生活的美好，達成文化交流、相互學習的目的。