2線3星警官性騷女同事 鐵警局：記1大過函送法辦

鐵路警察局陳姓2線3星警官，日前遭女警指控，在她送公文時以手肘碰觸其敏感部位，陳並利用公務往來時多次對其言語騷擾，鐵路警察局表示接獲申訴後，已將被害人調離單位，陳員行為不檢拔除主管職務，並記1大過處分，性騷案也函送靜待調查。

被害人指控，陳自2023年1月起，多次先以言語對其騷擾，6月某次她送公文給陳批閱時，陳竟藉機用手肘碰觸其敏感部位，當事人深覺受辱，於是向鐵警局提出申訴。

鐵警局督察林建良指出，經調閱後發現陳性騷行為屬實，情節重大，已將他拔除主管職務，另記1大過處分，陳涉嫌違反跟蹤騷擾防制法、性騷擾防治法，全案於3日移送地檢署偵辦。

鐵警局另於14日召開性騷擾調查委員會，決議事項另函請社會局依規定裁罰。

據指出，陳姓警官的父親也是警界高層，曾官拜3線2星副局長，陳曾在保六總隊、台北市及新北市警局服務，後來才轉調至鐵路警察局，鐵警局強調對性平事件零容忍，全案依法究辦，另將持續深化員警的性平教育以維警察風紀。