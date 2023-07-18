金廈小三通自今(2023)年3月25日起開放中轉，為國人赴陸經商或旅遊開啟便捷之道，但對於何時能重新開放陸客入境卻始終沒有下文。金門縣政府今(18)日表示，陸委會主委邱太三已回覆，將自7月20日起開放陸配持有探親(含長期探親)入出境許可證之大陸親屬，可循小三通途徑至台、澎、金、馬探親，也讓國內觀光旅遊業者日思夜盼的陸客來台露出曙光！

縣府指出，陸委會基於考量民眾對於家庭團聚之需求，並提供往返兩岸之便利措施，將自7月20日起正式開放持探親(含長期探親)入出境許可證之陸籍人士，無論至台灣本島或金門、馬祖、澎湖探親，均得經「小三通」客運往返兩岸三地。對此，陳福海也表示，樂見陸委會釋放更多善意，縣府也將持續爭取大陸海西20個城市的陸客能早日到金門旅遊自由行。

消息一出，不少陸配歡欣至極，從湖南遠嫁到金門的楊小姐說，先前只能放下工作，自已帶著小孩舟車勞頓的回到家鄉看看年邁的父母親，而且跟孩子都得請假真的很不方便，好不容易回家一趟的時間也非常有限；如今開放親屬可以來探親，終於可以再把爸媽接過來一家團聚、含飴弄孫，共享天倫之樂！

不少金門地區觀光業者對此也持樂觀態度，旅行社老闆陳先生說，邁出可以過來探親的第一步總比原地踏步來得好，只要兩岸關係穩定發展不再惡化，重新開放陸客入境觀光旅遊指日可待，依慣例中秋節會是個時間點，也期盼主政者多釋出善意，早日讓國內觀光發展恢復往日榮景。