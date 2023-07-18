一名男子表示，在超商看到店家把冷氣室內機安裝在天花板的凹槽，讓他看了直搖頭，因這樣安裝冷氣會導致冷房效果不佳，貼文釣不少苦主崩潰留言，其中一名網友說，家裡冷氣以相同的方式安裝16年，無時無刻都在後悔，台電過去也發文提醒，千萬不要把冷氣局部埋入天花板內或用木作包覆起來，會導致迴避空間不夠，造成冷房不涼，「冷氣這樣安裝會後悔」。

原PO上周五（14日）於臉書社團《裝潢DIY研究室》上傳一張照片，只見一間超商為了美觀，天花板設計長方形凹槽來安裝冷氣室內機，讓他傻眼直呼，「這裝法，無言了」。

台電過去也曾發文表示，冷氣室內機迴避空間不夠，也會導致冷房不涼，因冷空氣下降、熱空氣上升，所以壁掛式冷氣下方有出風口、上方有吸風口，室內空氣由此吸入，讓冷氣判斷是否需要繼續送冷氣，若空間不足容易造成短循環，或將出風口的冷空氣往上吸，溫度還沒有降到設定值，卻讓冷氣誤判室內已降溫，而停止再送冷空氣，就會導致冷房效果不佳。

台電建議，不要把冷氣室內機局部埋入天花板內或用木作包覆起來；天花板和牆面間要保留一些空間；冷氣出風口不要被擋住；出風口下方不要再放高櫃。

台電提醒，千萬不要把冷氣局部埋入天花板內或用木作包覆起來。（圖／翻攝自台電粉專）

圖文吸引2.4萬人關注，也意外釣出不少苦主留言，「我家同樣的安裝已經16年，從第1天到16年後的最後一天，我無時無刻都在後悔，所以師傅的經驗跟技術真的、真的真的非常的重要」、「我家中其中一台就是這樣裝又是最小的空間，冷氣怎樣吹都不涼」、「我上班地方冷氣也是這樣裝，冷氣開到20度，還是一直流汗」。