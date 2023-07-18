聚上雲董事長楊敦凱表示，隨著企業上雲趨勢日益強勁，企業在數位及淨零轉型需求有增無減。Gartner報告預測，2025年將有85％以上的企業採用雲端優先策略。藉由獲得Google Cloud基礎架構專業認證，將繼續全面發揮企業核心應用、雲地備份備援和Google Cloud雲端架構等專長，為企業建置高可用性、高彈性、高安全性的雲原生環境。

另外，Accenture調查則指出，地端IT基礎架構上雲，平均可減少高達84％的碳足跡。楊敦凱說明，核心系統上雲可助力企業兌現減碳承諾；雲地備份備援則可為企業降低受地緣政治影響而中斷營運的風險。

聚上雲不僅是「綠雲」Google Cloud的菁英級合作夥伴（Google Cloud Premier Partner），更是國內少數兼備企業核心應用技術的雲端服務商，兩年內已協助百家企業搬遷系統、穩定上雲。本次經由Google Cloud原廠和第三方稽核，且依序通過了技術、系統架構、成功案例等多項考核後，聚上雲成功獲得Google Cloud基礎架構專業認證。

營運副總朱驛清表示，舉凡亞都麗緻、義芳化工、南一書局，都是聚上雲協助其系統上雲至Google Cloud的指標案例，公司充分運用多項Google Cloud Platform的工具，提升客戶在開發、部署和維運方面的效率。