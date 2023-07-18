民眾黨總統參選人柯文哲今天在專訪談及美中關係，他主張，要跟美國表明「我們原則上還是站你這一邊」，同時要向大陸表明雙方底線要清楚，保有現在的政治制度跟生活模式是台灣的底線，而他知道對岸的底線是台灣不可以「法理台獨」，雙方知道底線後是可以協商的。

柯文哲今天接受廣播節目《千秋萬事》專訪，對於台灣要如何在美中對抗態勢下存活，柯文哲回應，美中對抗局面是不會改變，這大概沒辦法，所以要跟美國表明就是說，「我們原則上還是站你這一邊」，但是還是跟中國大陸表明說，雙方的底線還是要清楚，所以一開始他說「台灣自主、兩岸和平」，就跟大陸講說，保有現在的政治制度跟生活模式，「這是我的底線，你這條也不給我，那我沒辦法，真的是要跟你拚了！」

柯文哲接著說，「我也知道你的底線，你的底線就是說，你要保持面子，所以台灣不可以『法理台獨』」。

柯說，「我知道你的底線，你也知道我的底線」，中間就是我們大家來協調，看怎樣要處理，他認為是可以協商的，辦過8次雙城論壇，哪一次不是可以協商的？大家講好了才出場的。

柯文哲專訪結束後，接受媒體聯訪。對於柯主張台灣要保有現在的政治制度跟生活模式，被解讀為類似香港的「一國兩制」，柯文哲直言，香港現在已經沒有一國兩制，香港政治制度跟生活模式都被推翻，香港沒有守住政治制度跟生活模式。

媒體追問跟中國談，要如何保證能守住底線？柯文哲說，這點他同意美國概念，「如果自己沒有自衛能力，誰理你，最後一定被吃掉。」