2021年間擔任台北市警員的許姓男子，利用值勤放假輪休時，借住女性友人的家，藉各式機會性侵她未滿14歲的女兒，一審將許有期徒刑9年6月，上訴後，他辯稱對方挑起忚性慾，台灣高等法院不採信其辯詞，但考量他與少女及其母親和解，依強制性交等43罪判刑8年10月 。可上訴。

判決指出，許男擔任警員工作期間，輪休時至友人住處過夜，明知該友人之女即被害人就讀國中1年級，未滿14歲，竟在2021年3月間某日，在少女房間不顧她言語拒絕與掙脫，憑體型優勢，違反被害人意願，對被害人強制性交得逞。

2021年3月間某日起至12月22日前某日止，許男又以每週1次之頻率，在少女住處，對認少女其家庭經濟有所資助，且前次拒絕未果而未反抗之少女性交行為共41次得逞；12月22日晚間他利用接送少女放學返家之機會，將車輛停靠在高架橋下之停車格內，在車內對少女性侵。

許男辯稱，是少女主動挑起並同意性交等語，但高院審酌少女當時年紀尚幼，對於性事概念未臻健全，實無主動要求親吻許男，以挑起年齡差距36歲之許男性慾後，同意與被告性交之可能，因認被告此部分辯並不足採。

高院斥責許男擔任警員期間，利用友人提供住處之善意與被害人之信任依賴，無視被害人年紀尚幼，而為本案犯行，嚴重戕害被害人之心靈、兩性認知，參以被告之犯後態度，依對未滿14歲之女子犯強制性交罪判刑7年6月，對於未滿14歲之女子為性交罪共42罪，各處有期徒刑3年，並定應執行有期徒刑8年10月。可上訴。

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