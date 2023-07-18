美國眾議院議長麥卡錫預計9月訪問日本，外界關切是否可能順道訪台？外交部今天表示，目前沒有聽說，也沒有相關的資訊。對於美國前總統川普批評台灣「搶走美國晶片生意」，美方早該阻止台灣的說法，外交部沒有評論。

美國福斯新聞（Fox News）日前播出對川普的專訪，川普表示，美國過去製造自己的晶片，如今90％的晶片都是台灣做的。「他們把我們的生意都搶走了」，還說美國應該阻止台灣，向他們課稅。

對此，外交部發言人劉永健今天回應媒體詢問時表示，台美經貿合作交流密切，雙方經貿以及產業的結構是互補、互利、互惠的，對於川普前總統的發言，「外交部沒有評論」。

此外，針對麥卡錫預計9月訪問日本，媒體也詢問是否可能順道來台訪問？劉永健回應，外交部目前沒有聽說，也沒有相關的資訊，外交部一向歡迎美國國會議員來訪，展現對台灣的支持，駐美代表處也會與美國國會友人保持密切聯繫。