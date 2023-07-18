新竹縣文化局為迎接新瓦屋板凳電影院18周年，與公共電視合作挑選榮獲台灣國際兒童影展「國際競賽」最佳劇情長片獎《我家藏著林布蘭》，搭配動畫片《小小兵2格魯的崛起》，將在22日及29日晚上7點時準時放映，來看電影的大小朋友還有機會抽中18週年限量折疊紀念板凳！

縣長楊文科表示，新瓦屋板凳電影院是每年暑假大小朋友都相當期待的活動，今年邁入第18年與公視合作挑選非常棒的影片，歡迎親子一起來欣賞，也別忘了連續兩週活動，到新瓦屋店家消費不限金額集滿兩日戳章，並填寫線上問卷，就能參加29日晚上9點時壓軸登場的「超級抽抽樂」，獎品為18週年限量折疊紀念板凳，將抽出50位幸運得主。

公共電視經理胡心平表示，板凳電影院與公視的理念非常契合，播放的影片大多都是老少咸宜，透過影片分享傳遞故事，公視自2018年起所有兒童影展的影片都放在網路影音平台免費觀看，歡迎大家白天在家中透過平台觀賞影片，晚上出門參加板凳電影院，也希望明年能與縣府繼續合作。

文化局長李安妤表示，為讓更多兒童可以藉由觀影過程，獲得更多啟發，26日晚在文化局演奏廳，加映四部台灣國際兒童影展優質動畫短片合輯《蟲蟲方程市、小海螺與大鯨魚、河流的起源、魔髮奇蹟》，拓展國際觀及視野。

今年板凳電影院並有各項精彩活動，讓大小朋友在新瓦屋度過充實的一天，在「禾埕舞台秀」有優質劇團「馬戲之門」，帶來精彩特技秀《近即的小丑》，還有新瓦屋花鼓隊與Mr.One cajon樂團，用充滿節奏感的鼓聲，傳承新瓦屋的音樂文化。「素人夢想家」則鼓勵熱愛表演的素人展現自己的舞台魅力。

22及29日兩天自行攜帶歷年紀念板凳的早鳥觀眾，有機會獲得由新瓦屋店家推出的限量美食。並有「電影映後講座暨有獎徵答」、「青農市集」、「填問卷送好禮」、「行動書車借書辦證有禮送」等限量好康活動。