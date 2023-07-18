新北市三重區後竹圍公園遊戲場歷經7個多月整建工程，今（18）日重新啟用，新遊戲場以的臘腸狗為主題，除了小朋友最愛的溜滑梯，還結合了攀爬筒、吊橋、音樂板、遊戲板等功能，轉動狗耳朵造型把手還能發出狗叫聲，十分可愛吸睛，雖然只有110平方公尺大小，但遊樂設施可以說一應俱全。

興建於1997年的後竹圍公園，迄今已超過25年，因此遊具及地墊都已老化，再加上近年人口結構與民眾使與習慣改變，周邊公園也陸續翻新，使該公園逐漸沒落，因此三重區公所於去年11月著手翻新整建，不僅全面更新園內的遊樂設施，更打造主題遊樂場，也更新成人體健區設施，以滿足各年齡層民眾休閒遊憩的需求及安全。

三重區長王坤南表示，此次整建重點為公園遊戲空間，打造出特色公園，讓後竹圍公園在周邊環繞多個大型公園下，仍保有其特點。並且還增設符合主體的骨頭造型搖搖樂及鞦韆，是活潑可愛的遊戲場。

王坤南也表示，公園能夠順利完成翻新整建，非常感謝市議員李倩萍及永德里長陳冠霖，積極爭取市府景觀處補助經費，公所才能打造更完善且有趣的遊玩休憩空間，歡迎市民朋友多加利用。