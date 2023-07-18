寶馬休旅車被特斯拉撞離停車格。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

超商側門玻璃被撞碎。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

氣炸了！彰化員林市一對鄭姓夫妻疑似感情問題，昨天晚上兩人約在員林市浮圳路1間超商前相談，鄭男駕駛白色特斯拉到場時，見到妻子坐在友人BMW車內，一時怒火攻心，竟開車來回衝撞，將車撞破超商玻璃，幸並未波及到其他人。警方獲報到場將雙方帶回，並將鄭男依強制、公共危險及毀損等罪嫌移送法辦。

從監視器畫面可發現，昨天晚上8點38分，當天下著雨，30歲的鄭姓男子與妻子張姓女子相約在員林市浮圳路一間超商談事情，當時張女已先坐著男性友人的BMW休旅車到場，並在超商前停車格車內等候。

鄭姓男子駕駛白色特斯拉抵達超商後，看到超商停車格的BMW休旅車後，立即用車頭衝撞，將BMW休旅車撞到側轉九十度，並一直頂到超商玻璃，持續前後又連撞5次，導致超商側門大片玻璃全碎，BMW休旅車內2人立即打開車門逃出，所幸當時超商內部沒有顧客用餐，未造成傷亡。

警方據報到場，立即將雙方帶回，雙方皆無酒駕，疑似感情糾紛釀禍，後續依強制、公共危險及毀損罪嫌移送檢方偵辦。今天上午超商玻璃未修復，相關財務損失仍待估算中。