開展餐飲集團在台灣、中國大陸及香港市場深耕經營西式休閒餐飲品牌，目前TGI FRIDAYS台灣16家，德州鮮切牛排台灣5家、上海1家，洛杉磯美式餐廳LillA台灣1家，Dan Ryan's Chicago Grill及Amarion's New York Italian則在香港分別有4家及2家店。

開展餐飲集團營運長李宏智表示，集團2022年上半年營運仍受疫情升溫影響，所幸隨著影響趨緩後內需暢旺、來店用餐顧客回流，下半年營運顯著回溫填補大半缺口，配合展店效益挹注，使全年合併營收達18.6億元、年增達13.2％。

受惠餐飲內需持續暢旺，開展餐飲集團2023年上半年各品牌營運均優於預期，同店營收年增逾3成，整體表現已優於疫前的2019年同期。李宏智對今年營運樂觀看待，預期台灣營收可望年增逾3成，其中TGI FRIDAYS目標逾11億元、德州鮮切牛排達4億元。

而開展餐飲集團去年在台灣新展3家店，包括年初於竹北開出德州鮮切牛排及新品牌LillA、7月開出TGI FRIDAY高雄SKM Park店。今年展店相對趨緩，僅預計9月進駐新店裕隆城開出1家TGI FRIDAYS，主要仍是受缺工及店點尋覓不易因素影響。

開展餐飲集團今年擴大徵才300人，年初已全面調薪、幅度最高15％。不過，李宏智坦言目前人力缺口仍有3成，且品牌門市需較大面積，使得適合進駐的店面不多。他舉例，德州鮮切牛排至少需百坪規模，但百貨商場1單位多為70～80坪。

對此，李宏智表示，將向美國總部爭取採類央廚模式、精簡菜單品項等方式，藉此縮小門市廚房所需面積，爭取更多進駐百貨商場機會。雖然今年展店腳步暫緩，但李宏智表示將新蹲後跳，包括新品牌在內，明年展店可望「大鳴大放」。