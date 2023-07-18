洛杉磯天使在主場迎接洋基3連戰，球星大谷翔平身陷交易傳言，還可能成為首位在球季中途被跨聯盟交易的MVP頭號熱門。大谷對此表示「盡量不去想」，他此戰繳出3安猛打賞，連帶個人第35轟出爐。雙方3比3殺入延長賽，天使再見安打4比3氣走洋基。

洋基先發投手塞弗瑞諾（Luis Severino）6局失1分，但是擋不住大谷翔平。連續兩個打席大谷都敲安，第3局他擊出中外野深遠二壘打，隊友內托（Zach Neto）從一壘拔腿狂奔，但是洋基回傳夠快，捕手崔文紐（Jose Trevino）戴著面具將內托觸殺在本壘！

第6局洋基攻佔滿壘，卡布瑞拉（Oswaldo Cabrera）二壘打攻下兩分，天使蔡斯（Matt Thaiss）該局下半隨即回敬了陽春炮。洋基7局上以高飛犧牲打擴大領先，換了投手之後卻遭到大谷翔平轟炸，追平比分的兩分彈！大谷轟出去之後帥氣甩棒，跑壘時也振奮不已。

天使坎寧（Griffin Canning）5.2局狂飆12K，但他第6局解決兩人之後弄成滿壘退場，兩分自責分算在他頭上。延賽長賽10局下半，天使換上菜鳥史塔菲尼（Michael Stefanic）代打，結果他一棒掃成平飛安打送回起始跑者！

大谷翔平3安打2打點「猛打賞」，攻擊指數上升到1.068。紅襪同日打贏了運動家，50勝45負的洋基成為美聯墊底球隊，落後紅襪1場勝差。