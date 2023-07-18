新竹少年刑務所演武場近期展出「金繼的繕與美」工藝特展，為吸引更多民眾欣賞金繼的「缺憾之美」，市府日前推出2場「麥漆接著體驗」推廣活動，邀請「光山行」匠師賴信佑擔任講師，讓民眾更親近傳統的修復技術，體驗金繼工藝的美。

市定古蹟新竹少年刑務所演武場「金繼的繕與美」工藝特展，除了展出精美的金繼修復工藝品，包括常見的碗、盤及茶具等，也還原了金繼匠師賴信佑的工作桌，讓觀者從日常的器具、匠師所使用之工具中，深入淺出地認識金繼工藝、細細品味工藝之美，展期至9月17日、免費觀展。

文化局長錢康明說，金繼修復常見的器皿破損有開裂、補欠、裂痕3種情況，其中「碎片接著」可以說是修復過程中最關鍵的步驟。活動以開裂的磁磚為練習素材，由賴信佑示範麥漆調製，學員們可以透過實際演練破片打磨與碎片接著，了解「天然漆」的特質與日常應用。

錢康明說，為讓更多學生接觸在地藝文場館，這次活動也邀請東門國小學生來到演武場校外教學。在體驗過程中，學生們低頭細心打磨、黏合手上的陶片，相當專注；參與的林同學也說，第一次接觸到修復工藝，很新奇，在打磨破片的過程中，心情也漸漸沉澱下來。

「光山行」賴信佑因從事金繼修復，接觸了許多不同的人與故事，他認為，金繼不只是「補破碗」的技術，更是一種哲學，修復器物的同時，也在修復自己的心。這次的講座讓修復作品在古蹟中與觀者對話，也讓更多民眾認識金繼修復的美、思考器物的本質。