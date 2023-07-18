日本讀賣新聞報導，日本政府有意大幅強化小客車出口限制，作為對俄羅斯的追加制裁措施。品質良好且保值的日本中古車在俄國相當受歡迎，日本將和美歐採取相同作法，提高對俄國經濟制裁效果。

日本政府最快7月底前將在內閣會議中修正出口貿易管理政令，最快8月上旬就將實施新的出口管制措施。

日本已從2022年4月起，禁止逾600萬日圓（約新台幣134萬元）的高級車出口到俄國；這次追加禁止出口車種，包括排氣量超過1900cc的汽油車與柴油車，以及所有的混合動力車、插電式混合動力車及純電動車。

財務省貿易統計指出，日本2022年對俄出口金額較2021年減少約3成，總額約6000億日圓，其中包括20萬輛中古車，金額為2500億日圓，占日本中古車整體出口額約1/4。

強化出口管制後，日本未來能出口到俄國的中古車只剩一部分的小型車等，出口金額預料會縮減到1000億日圓左右。如對俄出口減少讓日本境內流通的中古車增加，長期來看可能讓日本境內中古車價下滑。

今年5月在廣島舉行的七大工業國集團（G7）峰會領袖聲明中，載明「面對俄國侵略，為確保限制所有重要品項出口，將擴大行動」。

為呼應G7峰會領袖聲明，美國已在5月決定擴大把所有小客車列入禁止出口俄國品項；歐盟也在6月宣布禁止逾1900cc的小客車銷俄。

各國汽車製造業者從俄國入侵烏克蘭起，相繼退出俄國市場或停止在俄國生產，造成俄國境內新車數量明顯不足。日本政府相關人士表示，外界憂慮俄國會把日本中古車用於軍事目的。（譯者：黃名璽/核稿：陳亦偉）1120718